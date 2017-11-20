На месте перестрелки в «Москва-Сити» найдены 15 гильз

На месте перестрелки, произошедшей 17 ноября на парковке башни «Око» в «Москва-Сити», обнаружены 15 гильз и восемь пуль, сообщили РБК источники в МВД. Четыре пули, по словам собеседников издания, от боевого пистолета калибром 9 миллиметров.

Кроме того, по данным собеседника издания из территориального управления полиции, участники конфликта также применяли холодное оружие. У одного из доставленных в больницу — Григория А. — ножевое ранение в живот, рассказал один из источников РБК.

Всего, по данным издания, в больницы после конфликта на парковке башни «Око» были доставлены шесть человек, один из которых от госпитализации отказался. Ранее сообщалось о четверых доставленных в больницы с огнестрельными ранениями.