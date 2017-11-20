На месте перестрелки в «Москва-Сити» найдены 15 гильз

РБК
09:43, 20 ноября 2017
Надежный источник

На месте перестрелки, произошедшей 17 ноября на парковке башни «Око» в «Москва-Сити», обнаружены 15 гильз и восемь пуль, сообщили РБК источники в МВД. Четыре пули, по словам собеседников издания, от боевого пистолета калибром 9 миллиметров.

Кроме того, по данным собеседника издания из территориального управления полиции, участники конфликта также применяли холодное оружие. У одного из доставленных в больницу — Григория А. — ножевое ранение в живот, рассказал один из источников РБК.

Всего, по данным издания, в больницы после конфликта на парковке башни «Око» были доставлены шесть человек, один из которых от госпитализации отказался. Ранее сообщалось о четверых доставленных в больницы с огнестрельными ранениями.

Конфликт, в ходе которого применялось огнестрельное оружие, возник у входа в башню «Око» в «Москва-Сити» между сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии и службой безопасности бизнесмена Гавриила Юшваева (один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн».
Сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова, которого СМИ называют близким к криминальному миру. Юшваев был одним из гостей дня рождения.
Причиной конфликта стал автомобиль Юшваева, который, как сочли сотрудники Росгвардии, был неправильно припаркован и перегораживал вход в башню. Охрана бизнесмена придерживалась другой точки зрения. Кто первым применил огнестрельное оружие, пока не установлено.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30,ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

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