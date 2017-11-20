Корабли ВМС Аргентины зафиксировали звуки в районе поисков пропавшей подлодки. Это может быть стук по ее корпусу

На месте предполагаемой аварии аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» в Атлантическом океане зафиксированы звуки, которые похожи на стук по ее корпусу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американских военно-морских сил, которые помогают аргентинцам в поисковой операции.

По словам источника CNN, звуки зафиксированы с помощью гидролокаторов двух кораблей ВМС Аргентины, участвующих в операции.

Ранее сегодня стало известно, что перед пропажей субмарина всплыла на поверхность и сообщила о неисправности. Подводные лодки нередко сталкиваются с нештатными ситуациями, объяснил представитель ВМС Аргентины Габриэль Галеацци.

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