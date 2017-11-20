Корабли ВМС Аргентины зафиксировали звуки в районе поисков пропавшей подлодки. Это может быть стук по ее корпусу
На месте предполагаемой аварии аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» в Атлантическом океане зафиксированы звуки, которые похожи на стук по ее корпусу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американских военно-морских сил, которые помогают аргентинцам в поисковой операции.
По словам источника CNN, звуки зафиксированы с помощью гидролокаторов двух кораблей ВМС Аргентины, участвующих в операции.
Ранее сегодня стало известно, что перед пропажей субмарина всплыла на поверхность и сообщила о неисправности. Подводные лодки нередко сталкиваются с нештатными ситуациями, объяснил представитель ВМС Аргентины Габриэль Галеацци.
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Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан», направлявшаяся на военно-морскую базу Мар-дель-Плата, в последний раз выходила на связь 15 ноября. Аргентинские военные организовали поисковую операцию, к которой позже присоединились другие страны, в том числе США и Великобритания. Операции мешает шторм: волны в районе поисков достигают в высоту восьми метров, а скорость ветра — 74 километров в час.
Почему подлодка перестала выходить на связь, пока неизвестно. В ВМС Аргентины предположили, что на субмарине отключилась подача энергии и вышла из строя система связи. 18 ноября военные сообщили, что получили с «Сан-Хуана» сигналы бедствия, но позже выяснилось, что они поступили не с пропавшей субмарины.
У экипажа «Сан-Хуана» достаточно кислорода, еды и воды, чтобы жить на аварийной подлодке как минимум две недели.