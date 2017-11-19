Убийца Ли Харви Освальда намекал ФБР на убийство Кеннеди
В архиве материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди обнаружилось упоминание о том, что убийца Ли Харви Освальда Джек Руби намекал информатору ФБР на некое событие в день убийства Кеннеди. Об этом со ссылкой на материалы архива пишет CBS.
Информатор ФБР Боб Вандерслайс рассказывал следствию по делу об убийстве Кеннеди, что Джек Руби предложил ему в день покушения на президента США «смотреть на фейерверки». Об этом ранее известно не было. Вандерслайс был вместе с Руби в момент убийства Кеннеди. По его словам, Руби сразу после покушения отправился к зданию техасской газеты Dallas Morning News.
Что именно имел в виду Руби под словами о фейерверках, не уточняется.
Президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. По подозрению в покушении был задержан Ли Харви Освальд.
Джек Руби, владелец ночного клуба в Далласе, застрелил Освальда 24 ноября 1963 года. Как установило следствие, он действовал один.
26 октября 2017 года в США рассекретили оставшиеся документы по делу об убийстве Кеннеди.