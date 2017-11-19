Убийца Ли Харви Освальда намекал ФБР на убийство Кеннеди

В архиве материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди обнаружилось упоминание о том, что убийца Ли Харви Освальда Джек Руби намекал информатору ФБР на некое событие в день убийства Кеннеди. Об этом со ссылкой на материалы архива пишет CBS.

Информатор ФБР Боб Вандерслайс рассказывал следствию по делу об убийстве Кеннеди, что Джек Руби предложил ему в день покушения на президента США «смотреть на фейерверки». Об этом ранее известно не было. Вандерслайс был вместе с Руби в момент убийства Кеннеди. По его словам, Руби сразу после покушения отправился к зданию техасской газеты Dallas Morning News.

Что именно имел в виду Руби под словами о фейерверках, не уточняется.