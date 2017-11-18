В «Москва-Сити» в ресторане произошла перестрелка, ранены шесть человек

На территории «Москвы-Сити» вечером 17 ноября произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек.

Конфликт, по словам источника РИА Новости, начался в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». По данным телеграм-канала Mash, там проходило празднование дня рождения «криминального авторитета».

Что стало причиной конфликта, пока не сообщается. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По данным ведомства, конфликт произошел между посетителями «Москва-Сити», сотрудниками ЧОП и «вольнонаемными работниками вневедомственной охраны». Пострадали, по версии СК, шесть охранников.

По данным РИА Новости, после стрельбы преступники пытались скрыться на машинах, был объявлен план «Перехват». «Интерфакс» пишет со ссылкой на источник, что всего были задержаны около 30 человек.

Представители ФГУП «Охрана» заявили, что охранники действовали «согласно инструкции, приняли все меры в соответствии с законодательством для пресечения нарушений».