По делу о перестрелке в ресторане в «Москва-Сити» задержаны четыре человека

Следственный комитет объявил о задержании четырех человек, подозреваемых по делу о перестрелке в ресторане на территории «Москва-Сити».

Один из задержанных отправлен в больницу.

Ранее в полиции Москвы сообщили о задержании двух машин, в которых, предположительно, ехали участники конфликта, передает «Интерфакс». Около 9:40 утра на Кутузовском проспекте полицейские остановили «Тойоту», в которой находился один из них. Еще один человек был задержан в 11:40 на проспекте Маршала Жукова.