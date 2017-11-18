По делу о перестрелке в ресторане в «Москва-Сити» задержаны четыре человека
Следственный комитет объявил о задержании четырех человек, подозреваемых по делу о перестрелке в ресторане на территории «Москва-Сити».
Один из задержанных отправлен в больницу.
Ранее в полиции Москвы сообщили о задержании двух машин, в которых, предположительно, ехали участники конфликта, передает «Интерфакс». Около 9:40 утра на Кутузовском проспекте полицейские остановили «Тойоту», в которой находился один из них. Еще один человек был задержан в 11:40 на проспекте Маршала Жукова.
Вечером 17 ноября в «Москва-Сити» произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе сотрудники охраны. По данным СМИ, конфликт начался в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». Что именно стало причиной случившегося, неизвестно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.