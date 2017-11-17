В «Новой газете» сменился главный редактор

Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Кожеуров — один из основателей издания, занимающий с 2000 года должность его генерального директора.

Кожеуров победил на выборах, прошедших в редакции 17 ноября. На должность главного редактора также претендовали редактор отдела экономики и политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин.