В «Новой газете» сменился главный редактор

Новая газета
11:37, 17 ноября 2017
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Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Кожеуров — один из основателей издания, занимающий с 2000 года должность его генерального директора.

Кожеуров победил на выборах, прошедших в редакции 17 ноября. На должность главного редактора также претендовали редактор отдела экономики и политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин.

Кожеуров стоял у истоков «Новой газеты» и был ее первым главным редактором до 1995 года, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии газеты.

Новая газета
Сергей Кожеуров сменил во главе «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который был главредом издания в течение 22 лет. 13 ноября Муратов сообщил, что решил не участвовать в выборах.
«Я не ухожу. Разговоры про давление сверху или сбоку — абсолютная банальная неправда. Ее легко опровергнуть. Я остаюсь работать в газете председателем совета директоров и редакционного совета», — сказал Муратов.
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