Дмитрий Муратов уйдет с поста главного редактора «Новой газеты»

Интерфакс
16:09, 13 ноября 2017
Надежный источник

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, руководивший изданием 22 года, покинет свой пост 17 ноября.

Как сообщает «Интерфакс», Муратов не выдвинул свою кандидатуру на ближайших выборах главного редактора «Новой газеты», намеченных на 17 ноября. Выборы — стандартная процедура, которая проходит в издании раз в два года.

«Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать», — заявил Муратов РБК.

На пост главного редактора «Новой газеты» претендуют три сотрудника издания: шеф-редактор Алексей Полухин, генеральный директор Сергей Кожеуров и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов. Нового главреда выберут путем тайного голосования. Муратов отказался говорить, за кого отдаст свой голос.

После выборов Муратов займет должность издателя «Новой газеты». Он также надеется возглавить редакционный совет — новый для издания орган, который займется стратегическими вопросами. Состав редакционного совета определится путем голосования 17 ноября.

«Новая газета» — общественно-политическое издание, известное своими журналистскими расследованиями. Выходит с 1 апреля 1993 года. Дмитрий Муратов был одним из основателей газеты и стал ее главным редактором в 1995 году.
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