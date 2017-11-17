В Московской области запретили высаживать детей без билета из автобусов
ГУП «Мострансавто», обеспечивающие автобусные перевозки по территории Московской области, запретило своим водителям и кондукторам высаживать несовершеннолетних пассажиров, не оплативших проезд.
«Требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям», — пояснил глава «Мострансавто» Владислав Мурашов.
Сотрудники всех филиалов транспортного предприятия получили соответствующие инструкции, добавил он.
«Это крайне актуально для жителей региона с наступлением холодов и, учитывая тот факт, что проект по безналичной оплате проезда с помощью валидаторов в ряде филиалов еще проходит апробацию», — отметил В.Мурашов.