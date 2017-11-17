В Московской области запретили высаживать детей без билета из автобусов

Агентство «Москва»
13:28, 17 ноября 2017
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ГУП «Мострансавто», обеспечивающие автобусные перевозки по территории Московской области, запретило своим водителям и кондукторам высаживать несовершеннолетних пассажиров, не оплативших проезд.

«Требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям», — пояснил глава «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Сотрудники всех филиалов транспортного предприятия получили соответствующие инструкции, добавил он.

«Это крайне актуально для жителей региона с наступлением холодов и, учитывая тот факт, что проект по безналичной оплате проезда с помощью валидаторов в ряде филиалов еще проходит апробацию», — отметил В.Мурашов.

Агентство «Москва»
Сообщения о том, что водитель высадил несовершеннолетнего пассажира, не оплатившего проезд, регулярно поступают из разных регионов России, особенно в осенне-зимний период. За провоз пассажиров без билета водителям и кондукторам грозят штраф (для Московской области — до двух тысяч рублей).
Минтранс в январе 2017 года подготовил поправки, запрещающие принудительно высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей, которых не сопровождают совершеннолетние. Предполагалось, что ребенка довезут до конечной остановки и передадут родителям (опекунам), которые должны будут оплатить его проезд.
Законопроект получил отрицательный отзыв Миэкономразвития, в котором, в частности, указывалось, что «в отсутствие возможности установления личности пассажиров, не достигших шестнадцати лет, указанные лица будут намеренно не оплачивать проезд», пользуясь тем, что их не могут высадить.
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