В Московской области запретили высаживать детей без билета из автобусов

ГУП «Мострансавто», обеспечивающие автобусные перевозки по территории Московской области, запретило своим водителям и кондукторам высаживать несовершеннолетних пассажиров, не оплативших проезд.

«Требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям», — пояснил глава «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Сотрудники всех филиалов транспортного предприятия получили соответствующие инструкции, добавил он.