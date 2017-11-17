США стали чаще отказывать россиянам в визах

Госдепартамент США опубликовал данные об отказах в выдаче туристических виз категории B1/B2 по странам за 2017 фискальный год (с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года).

За отчетный период доля отказов гражданам России в туристических визах составила 11,61%. Годом ранее для России этот показатель составлял 9,29%.

За последние 12 лет наиболее редко гражданам России отказывали в американских визах в 2009 году (4,9%).

Для Андорры, Лихтенштейна, Монако и Сан-Марино показатель отказов составил в 2017 году 0%, а для и — 100%.

В число стран, жители которых наиболее часто получают отказы в американской визе, входят: Афганистан (72,14%), Бурунди и Буркина-Фасо (более 75% у обеих стран), Ирак (60,71%), Сирия (59,11%), Киргизия (55,58%) и Армения (51,87%).