Жителя Калуги оштрафовали на 400 тысяч рублей за экстремизм и реабилитацию нацизма во «ВКонтакте»
Калужский областной суд признал менеджера по продажам из Калуги Ивана Любшина виновным в экстремизме и реабилитации нацизма, приговорив к совокупному штрафу в 400 тысяч рублей. Любшин также должен будет возместить издержки на госадвоката в размере 8 тысяч рублей.
Об этом сообщил «Медузе» Любшин и подтвердил юрист правозащитной организации «Агора» Ильнур Шарапов, помогавший защищать его в суде.
Любшина также обвиняли в распространении порнографии, однако по этой статье суд его оправдал.
Обвинение просило приговорить Любшина к четырем годам лишения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей.
Защита настаивала на оправдательном приговоре. Любшин уже объявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.
Ивана Любшина, работающего менеджером по продажам в «Первом городском юридическом бюро» в Калуге, в начале 2017 года обвинили по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием СМИ») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Распространение порнографии с использованием СМИ»).
Уголовное дело в отношении Любшина по статьям об экстремизме и реабилитации нацизма было возбуждено из-за материалов, которые он размещал в соцсети «ВКонтакте» — на своей странице, а также в группе «Правая секта радикальных либералов». В частности, речь шла о фильме с кадрами совместного парада войск Третьего рейха и Красной армии в Бресте в 1939 году, а также песне, посвященной советско-польской войне 1920 года. Любшин факт публикации этих материалов признал, но категорически отрицал, что пытался таким образом возбуждать ненависть или реабилитировать нацизм.
Обвинения в распространении порнографии Любшин также отрицал. Он утверждал, что никогда не пользовался аккаунтом в соцсети, где были опубликованы материалы, которое следствие сочло порнографическими.