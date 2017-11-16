Жителя Калуги оштрафовали на 400 тысяч рублей за экстремизм и реабилитацию нацизма во «ВКонтакте»

Калужский областной суд признал менеджера по продажам из Калуги Ивана Любшина виновным в экстремизме и реабилитации нацизма, приговорив к совокупному штрафу в 400 тысяч рублей. Любшин также должен будет возместить издержки на госадвоката в размере 8 тысяч рублей.

Об этом сообщил «Медузе» Любшин и подтвердил юрист правозащитной организации «Агора» Ильнур Шарапов, помогавший защищать его в суде.

Любшина также обвиняли в распространении порнографии, однако по этой статье суд его оправдал.

Обвинение просило приговорить Любшина к четырем годам лишения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей.

Защита настаивала на оправдательном приговоре. Любшин уже объявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.