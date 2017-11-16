«Ведомости»: собирать плату за обязательную маркировку всех товаров будут структуры Усманова и «Ростеха»

В России создадут систему маркировки всех товаров, создание которой, скорее всего, поручат Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) — его контролируют USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорация «Ростех» и Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Об этом «Ведомостям» анонимно рассказали два федеральных чиновника и подтвердили люди, близкие к ЦРПТ.

Как выяснил «Коммерсант», на совещании в правительстве решили разработать систему, которая позволит с 2024 года маркировать все продаваемые в стране товары для борьбы с контрафактом (как это уже работает с шубами и планируется для лекарств). Для сокращения бюджетных затрат предложено создать государственно-частное партнерство.

ЦРПТ, которая уже разрабатывает систему маркировки табака и обуви, могут поручить создание центров хранения и обработки данных, а также обслуживание системы. В результате, как рассказал источник, близкий к ЦРПТ, компания будет получать доход от производителей и импортеров товаров.

Официально о создании новой системы маркировки всех товаров не объявлялось. В ЦРПТ, USM Holdings, «Ростехе» и правительстве отказались комментировать проект государственно-частного партнерства.