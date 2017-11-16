«Ведомости»: собирать плату за обязательную маркировку всех товаров будут структуры Усманова и «Ростеха»

Ведомости
06:49, 16 ноября 2017
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В России создадут систему маркировки всех товаров, создание которой, скорее всего, поручат Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) — его контролируют USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорация «Ростех» и Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Об этом «Ведомостям» анонимно рассказали два федеральных чиновника и подтвердили люди, близкие к ЦРПТ.

Как выяснил «Коммерсант», на совещании в правительстве решили разработать систему, которая позволит с 2024 года маркировать все продаваемые в стране товары для борьбы с контрафактом (как это уже работает с шубами и планируется для лекарств). Для сокращения бюджетных затрат предложено создать государственно-частное партнерство.

ЦРПТ, которая уже разрабатывает систему маркировки табака и обуви, могут поручить создание центров хранения и обработки данных, а также обслуживание системы. В результате, как рассказал источник, близкий к ЦРПТ, компания будет получать доход от производителей и импортеров товаров.

Официально о создании новой системы маркировки всех товаров не объявлялось. В ЦРПТ, USM Holdings, «Ростехе» и правительстве отказались комментировать проект государственно-частного партнерства.

В беседе с «Ведомостями» юрист Илья Скрипников сравнил маркировку товаров с системой «Платон» — комплексом по сбору платы с грузовиков за проезд по федеральным трассам. Создание этой системы также поручили частной компании «РТ-Инвест» Игоря Ротенберга — сына миллиардера Аркадия Ротенберга.
Внедрение «Платона» сопровождалось протестами дальнобойщиков, которые критиковали высокие тарифы и неудобство в использовании.

Протест против «Платона»

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