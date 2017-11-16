Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России

Сборная Перу стала последней командой, прошедшей отбор на чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.

Перу в ответном стыковом матче, который прошел утром 16 ноября по московскому времени, обыграло Новую Зеландию со счетом 2:0. Предыдущий матч этих сборных закончился вничью (0:0). По итогам двух матчей, на ЧМ-2018 отобралось Перу.

Всего в ЧМ-2018 примут участие 32 сборные: Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония.

Россия, как страна-хозяйка турнира, отбор на ЧМ-2018 не проходила.