«Достал уже, сопляк малолетний». В Пермском крае начали проверку после публикации видео, на котором врачи бьют пациента

Эхо Москвы в Перми
11:40, 16 ноября 2017
Надежный источник

Министерство здравоохранения Пермского края начало служебную проверку в связи с публикацией видео, на котором снято, как врачи грубо разговаривают с пациентом в одной из больниц города Березники и бьют его.

На опубликованной записи врачи требуют от пациента подписать документ с согласием на медицинский осмотр. «Я распишусь вам, дайте успокоиться, у меня нога болит», — отвечает пациент. Затем на записи слышен звук шлепка, после чего пациент начинает кричать. «Достал уже, сопляк малолетний», — говорит один из врачей.

Врачи кричат на пациента
59ru

Фельдшер скорой помощи рассказала изданию 59.ru, что в больницу привезли молодого человека, который «был пьян и упал на улице».

«Он отказывался ставить подпись, был неадекватен, кричал, мешал другим пациентам. Поэтому врачи и медсестры пытались привести его чувство, объяснить, что так себя вести нельзя. Никто пациента не бил. Я считаю, что врачи не сделали ничего противоправного», — сказала фельдшер.

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