Жители Австралии на референдуме проголосовали за легализацию гей-браков

В Австралии объявлены итоги референдума по вопросу легализации однополых браков. По данным австралийского Бюро статистки, в поддержку гей-браков проголосовал 61% участников референдума, против — 38%.

Референдум проводился в форме почтового опроса и продолжался около двух месяцев — с 12 сентября по 7 ноября.

В опросе приняли участие более 12,7 миллиона человек, или 79,5% обладающих правом голоса.

В Мельбурне и Сиднее сотни человек устроили празднование после объявления итогов референдума.

На следующем этапе в законодательство Австралии должны быть внесены поправки, легализующие гей-браки. Соответствующие законопроекты планируется внести в парламент в ближайшее время.

Правительство рассчитывает, что они будут приняты еще до конца года.