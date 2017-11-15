Жители Австралии на референдуме проголосовали за легализацию гей-браков
В Австралии объявлены итоги референдума по вопросу легализации однополых браков. По данным австралийского Бюро статистки, в поддержку гей-браков проголосовал 61% участников референдума, против — 38%.
Референдум проводился в форме почтового опроса и продолжался около двух месяцев — с 12 сентября по 7 ноября.
В опросе приняли участие более 12,7 миллиона человек, или 79,5% обладающих правом голоса.
В Мельбурне и Сиднее сотни человек устроили празднование после объявления итогов референдума.
На следующем этапе в законодательство Австралии должны быть внесены поправки, легализующие гей-браки. Соответствующие законопроекты планируется внести в парламент в ближайшее время.
Правительство рассчитывает, что они будут приняты еще до конца года.