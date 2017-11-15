В Швеции вынесен приговор капитану и штурману из России, которые пьяными посадили судно на мель
Шведский суд вынес приговор капитану и штурману из России, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре посадили судно на мель возле порта Оскарсхамн.
50-летний штурман приговорен к двум месяцам лишения свободы, а 37-летний капитан — к четырем месяцам.
Оба подсудимых, по данным прокуратуры, в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза, проведенная после задержания, выявила в крови штурмана 1,94 промилле алкоголя, а у капитана — 0,88 промилле.
На суде капитан утверждал, что не употреблял алкоголь после того, как поднялся на борт судна, выполнявшего рейс в Оскарсхамн из Висбю (остров Готланд). Суд это заявление во внимание не принял.
Оба обвиняемых с 23 сентября находились под стражей, что засчитывается в срок отбытия наказания. В связи с этим штурман был освобожден в зале суда.