В Швеции село на мель судно с российским экипажем. Капитан и штурман были пьяны
В Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно. Капитан и штурман судна — граждане России, по данным полиции Швеции, находились в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.
37-летний капитан и 50-летний штурман задержаны, заявил представитель пресс-службы управления полиции Мальме.
Оба задержанных подозреваются в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения. Штурман, который, по предварительным данным, является виновником инцидента, также подозревается в халатности и грубом нарушении правил судоходства.
Судно шло в Оскарсхамн из Висбю (остров Готланд). По данным ТАСС, судно ходит под флагом Фарерских островов.
В топливных баках судна находится 44 тысячи литров дизельного топлива. В настоящий момент, сообщили Шведскому радио в Службе береговой охраны, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить утечки топлива.
«Вне всякого сомнения они были пьяны», — заявила представитель полиции Ким Хильд (швед.яз.).