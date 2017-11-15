Командир ЧВК «Вагнер» возглавил ресторанный бизнес «повара Путина»

Предполагаемый командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин стал генеральным директором ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющую компанию в холдинге Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Об этом со ссылкой на источник в окружении Пригожина пишет РБК.

В базе данных «СПАРК-Интерфакс» новым гендиректором компании значится Дмитрий Валерьевич Уткин — полный тезка предполагаемого командира ЧВК. Ранее о том, что Пригожин может финансировать ЧВК Вагнера рассказывал журналист «Фонтанки» Денис Коротков.