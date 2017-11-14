Полный тезка сына Геннадия Тимченко продал 200-метровую квартиру в Москве тезке дочери Сечина

Дождь
06:39, 14 ноября 2017
Надежный источник

Иван Тимченко, полный тезка сына бизнесмена Геннадия Тимченко, продал квартиру площадью 200 квадратных метров в доме в Шведском тупике в Москве Инге Каримовой — так зовут дочь главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщает «Дождь».

Сделка, как стало известно телеканалу, состоялась в апреле 2017 года. Сумма сделки неизвестна. Исходя из стоимости квадратного метра в квартирах в этом доме, находящихся в открытой продаже, новая жилплощадь Инги Каримовой стоит около 4,7 миллиона долларов.

Ивану Тимченко, по данным «Дождя», в доме в Шведском тупике принадлежат еще три квартиры. В этом доме, который СМИ называют «домом друзей Путина», отмечает телеканал, квартирами владеют высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены, в том числе глава МИД Сергей Лавров и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Такие соседи, сообщили телеканалу эксперты-риелторы, значительно повышают рыночную стоимость недвижимости.

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал эту новость следующим образом: «С какой стати нефтяная компания будет заниматься анализом покупки частными лицами квартир друг у друга? Я не понимаю вообще, почему это может быть объектом интереса. Какие-то люди покупают какие-то квартиры. Мы не знаем, что это за люди, какое отношение они имеют к производственной деятельности компании „Роснефть“».

Дождь
Геннадий Тимченко занял четвертое место в рейтинге богатейших бизнесменов России, по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 16 миллиардов долларов. Тимченко считается особо приближенным к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом. В отношении Тимченко действуют персональные санкции, введенные ЕС и США из-за роли России в украинском кризисе. У Геннадия Тимченко трое детей.
Игоря Сечина Forbes называл самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России. Глава «Роснефти» подавал в суд на Forbes и «Ведомости», утверждая, что информация о его доходах не соответствует действительности, и выиграл оба иска. В 2016 году Сечин занял второе место в рейтинге самых дорогих руководителей компаний. Forbes оценил его годовое вознаграждение в 13 миллионов долларов. Дочь Сечина Инга, по данным из открытых источников, замужем за Тимербулатом Каримовым — бывшим старшим вице-президентом ВТБ.

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