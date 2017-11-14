Полный тезка сына Геннадия Тимченко продал 200-метровую квартиру в Москве тезке дочери Сечина

Иван Тимченко, полный тезка сына бизнесмена Геннадия Тимченко, продал квартиру площадью 200 квадратных метров в доме в Шведском тупике в Москве Инге Каримовой — так зовут дочь главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщает «Дождь».

Сделка, как стало известно телеканалу, состоялась в апреле 2017 года. Сумма сделки неизвестна. Исходя из стоимости квадратного метра в квартирах в этом доме, находящихся в открытой продаже, новая жилплощадь Инги Каримовой стоит около 4,7 миллиона долларов.

Ивану Тимченко, по данным «Дождя», в доме в Шведском тупике принадлежат еще три квартиры. В этом доме, который СМИ называют «домом друзей Путина», отмечает телеканал, квартирами владеют высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены, в том числе глава МИД Сергей Лавров и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Такие соседи, сообщили телеканалу эксперты-риелторы, значительно повышают рыночную стоимость недвижимости.