Минюст США проверит фонд Клинтонов в связи с продажей урановых рудников «Росатому»

Минюст США проверит возможную связь пожертвований в фонд Клинтонов со сделкой по продаже урановой компании Uranium One российскому «Росатому», сообщает The New York Times.

По итогам проверки, говорится в письме Минюста в Юридический комитет Конгресса США, будет принято решение о том, проводить или нет дальнейшее расследование.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Минюст так и не занялся расследованием урановой сделки. Письмо в Юридический комитет The New York Times расценивает как ответ генпрокурора Джеффа Сешнса на это заявление Трампа.