Минюст США проверит фонд Клинтонов в связи с продажей урановых рудников «Росатому»
Минюст США проверит возможную связь пожертвований в фонд Клинтонов со сделкой по продаже урановой компании Uranium One российскому «Росатому», сообщает The New York Times.
По итогам проверки, говорится в письме Минюста в Юридический комитет Конгресса США, будет принято решение о том, проводить или нет дальнейшее расследование.
В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Минюст так и не занялся расследованием урановой сделки. Письмо в Юридический комитет The New York Times расценивает как ответ генпрокурора Джеффа Сешнса на это заявление Трампа.
«Росатом» в 2009 году вошел в капитал, а в 2013 году стал единственным владельцем компании Uranium One, контролирующей, в числе прочего, урановые рудники в США.
По данным американских СМИ, на фоне сделки «Росатома» с Uranium One в фонд Клинтонов поступали крупные пожертвования от бизнесменов, связанных с урановой компанией. Хиллари Клинтон в этот момент занимала пост госсекретаря в администрации президента Барака Обамы. В обязанности Госдепартамента входит одобрение подобных сделок.
Никаких доказательств того, что пожертвования могли носить коррупционный характер, обнаружено не было. Хиллари Клинтон, в свою очередь, указывала, что лично не была причастна к одобрению сделки по покупке Uranium One «Росатомом».
В октябре 2017 года расследование урановой сделки начала комиссия Палаты представителей Конгресса США.