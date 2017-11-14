Минкомсвязи предложило дать Роскомнадзору доступ к базе ЗАГСа. Чтобы проверять родственников владельцев СМИ

Министерство связи и массовых коммуникаций разработало проект поправок, согласно которым Роскомнадзор получит доступ к Единому реестру записей гражданского состояния.

В пояснительной записке к проекту поправок говорится, что такой доступ необходим Роскомнадзору для контроля исполнения закона о СМИ. Иностранцам запрещено контролировать российские СМИ, доля иностранного владения в них ограничена 20 процентами. Минкомсвязи отмечает, что «в качестве косвенного контроля могут рассматриваться в том числе и родственные отношения».

В связи с разработкой поправок РБК обратилось за комментарием к члену совета директоров газеты «Ведомости» Демьяну Кудрявцеву. После сделки по покупке «Ведомостей» ему пришлось оформить актив на свою жену, поскольку у Кудрявцева есть израильский паспорт. Кудрявцев пытался отказаться от гражданства Израиля, однако эта страна не выдает никаких документов, которые фиксировали бы такой отказ.

«Ничего не знаю про инициативу Минкомсвязи. Но если быть чьим-то родственником недопустимо, это должно распространяться и на все остальное. К примеру, депутат Госдумы [по факту] ничем не владеет, потому что заводиком владеет жена. Если мы считаем, что сам человек и его родственник — одно целое, давайте тогда так считать про все. Не очень понятно, что в таком случае случится с системой госуправления после этого», — сказал Кудрявцев в комментарии РБК.