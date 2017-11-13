В Екатеринбурге прекратила голодовку женщина, у которой отняли детей после удаления груди

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двух приемных детей, прекратила объявленную ранее голодовку.

Как сообщила Савиновских РИА Новости, решение прекратить акцию протеста она приняла по рекомендации мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

«Мне просто позвонил мэр города Евгений Ройзман. Сказал, что так дела не делаются, пригласил к себе на встречу», — сказала Савиновских. Мэр Екатеринбурга, добавила она, пообещал помощь и поддержку.

Юлия Савиновских утром 13 ноября пришла к зданию министерства социальной политики Свердловской области и объявила, что будет держать голодовку до тех пор, пока ее не примет глава ведомства Андрей Злоказов.

Вместо Злоказова, сообщила Савиновских, с ней встретился заместитель министра Евгений Шаповалов. На встрече, по ее словам, Шаповалов сообщил лишь, что «они опеку никак не контролируют и за действия ее не отвечают».