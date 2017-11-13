Телеканал RT зарегистрировался иностранным агентом в США

Телеканал RT (Russia Today) зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Об этом сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — сказала Симоньян.

Маргарита Симоньян в октябре 2017 года сообщила, что американские власти потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Такое требование, согласно законодательству США, предъявляют к компаниям, которые работают в интересах других государств. Американские спецслужбы считают, что российские власти использовали RT для вмешательства в ход президентских выборов в США.

В ответ на требования американских властей Россия решила принять меры против зарубежных СМИ. Госдума в срочном порядке занялась подготовкой поправок, согласно которым зарубежные СМИ могут быть признаны иностранными агентами в России. Предполагается, что поправки затронут «Голос Америки», «Радио Свобода», CNN и Deutsche Welle.