Полторы сотни нерп на Байкале умерли из-за инфекции

Интерфакс
09:58, 13 ноября 2017
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Нерпы, туши которых были обнаружены на Байкале в конце октября-начале ноября, умерли из-за инфекционного заболевания, сообщил «Интерфаксу» Западно-Байкальский природоохранный прокурор Алексей Калинин.

По результатам исследований патологического материала четырнадцати погибших нерп у одиннадцати животных были обнаружены признаки энтерита, у двух — парвовирусного гепатита.

Опасных болезней, таких как чума плотоядных и бешенство, у погибших животных не выявлено. Свидетельств негативного антропогенного воздействия на них также не обнаружено.

В Лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН) проведут молекулярно-генетический анализ на возможное наличие иных вирусных заболеваний у байкальских нерп, оставшихся в живых. Для этого в институт будут доставлены две-три особи, которых отловят по квоте на научные исследования.

В конце октября-начале ноября на побережье Байкала была обнаружена 141 туша погибших нерп. В основном, это были взрослые животные, 80 процентов из них оказались беременными самками. Удалось установить, что нерпы умирали от остановки сердца в течение двух дней; это происходило в воде, после чего волны выносили их туши на берег.
Байкальская нерпа — один из трех видов пресноводных тюленей, обитающий только на Байкале и занесенный в международную Красную книгу. 

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