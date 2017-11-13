Полторы сотни нерп на Байкале умерли из-за инфекции

Нерпы, туши которых были обнаружены на Байкале в конце октября-начале ноября, умерли из-за инфекционного заболевания, сообщил «Интерфаксу» Западно-Байкальский природоохранный прокурор Алексей Калинин.

По результатам исследований патологического материала четырнадцати погибших нерп у одиннадцати животных были обнаружены признаки энтерита, у двух — парвовирусного гепатита.

Опасных болезней, таких как чума плотоядных и бешенство, у погибших животных не выявлено. Свидетельств негативного антропогенного воздействия на них также не обнаружено.

В Лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН) проведут молекулярно-генетический анализ на возможное наличие иных вирусных заболеваний у байкальских нерп, оставшихся в живых. Для этого в институт будут доставлены две-три особи, которых отловят по квоте на научные исследования.