На Байкале умерли полторы сотни нерп. Никто не знает почему

29 октября были обнаружены около 30 мертвых нерп. Байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленей в мире. Как видно по названию, эти животные обитают только на Байкале; они занесены в международную Красную книгу. Как писала «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев, обнаруживших 30 погибших тюленей, на телах нерп были раны, а их «останки разбросаны на несколько метров друг от друга».

К 3 ноября число погибших нерп увеличилось до 141. В основном, погибли взрослые и упитанные животные, 80 процентов из них оказались беременными самками. По данным природоохранной прокуратуры, тюлени не выбрасывались на берег — они погибли в воде, а потом их прибивало к земле. Как установили эксперты, животные умерли в течение двух дней.

Что привело к гибели полутора сотен байкальских нерп, неизвестно. Природоохранный прокурор Алексей Калинин заявил, что животные могли погибнуть от голода, поскольку желудки всех обнаруженных тюленей были пусты. Директор Байкальского музея Иркутского научного центра РАН Владимир Фиалков опроверг эту теорию: желудки нерп и должны быть пусты, под водой у них не работает пищеварительная система. Кроме того, они могут по две недели проводить без еды. Версия биологов — естественный отбор: популяция нерп растет, и всем не хватает корма.

В министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области заявили, что специалисты не выявили у погибших нерп явных патологий, опасных вирусных заболеваний и наличия паразитов. Животных также проверяют на наличие чумы, но у первых проверенных особей этой болезни не найдено. Специалисты также проверяют, не заражены ли они гепатитами и энтеритами. В природоохранной прокуратуре считают, что нерпы могли отравиться или же к их гибели могло привести загрязнение озера. Эти гипотезы пока не подтвердились. Единственное, в чем уверен Россельхознадзор, — нерпы умерли от остановки сердца.

Местные жители жалуются, что с берега озера не убирают мертвых нерп. По их словам, туши разлагаются на берегу. Одновременно ходят слухи, что местные жители растаскивают мертвых нерп, снимают с них шкуры, а мясо скармливают домашним животным. Власти предупреждают, что это опасно, и призывают так не делать.

В связи с гибелью нерп прокуратура решила проверить все предприятия на Байкале. Заодно решили выловить партии байкальского бычка и голомянки, которыми питаются нерпы, и проверить их тоже. Всех байкальских нерп пересчитают, чтобы установить, какова их популяция и действительно ли она сильно разрослась.