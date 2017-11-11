ФБР заподозрило советника Трампа в обсуждении передачи Фетхуллаха Гюлена Турции за 15 миллионов долларов

The Wall Street Journal
08:34, 11 ноября 2017
Требует подтверждения

ФБР проверяет информацию о том, что бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн в декабре 2016 года обсуждал с представителями правительства Турции выдачу проповедника Фетхуллаха Гюлена в обмен на 15 миллионов долларов. Об этом сообщают The Wall Street Journal и NBC News.

По неподтвержденным данным, Флинн встречался с представителями Турции в клубе в Нью-Йорке. На переговорах предположительно обсуждался вариант, при котором Гюлена на частном самолете отвезут в тюрьму на острове Имралы в Мраморном море (там содержится, в частности, лидер Курдской рабочей партиии Абдулла Оджалан).

По данным The Wall Street Journal, первый раз Флинн, который занимался лоббизмом в интересах Турции, обсуждал вопрос о неофициальной выдаче Гюлена в сентябре 2016 года. На сентябрьской встрече присутствовал, в частности, министр иностранных дел Турции и зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Представитель Флинна назвал сообщение ложным.

Расследование этого эпизода происходит в рамках большого расследования о возможных связях окружения Трампа с Россией, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Власти Турции называют живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена идеологом попытки военного переворота, случившейся летом 2016 года, и требуют его экстрадиции. Тысячи человек, которых власти назвали его сторонниками, были арестованы или уволены с работы. Гюлен отрицает причастность к планированию переворота и утверждает, что власти Турции могли подстроить его.
Генерал Майкл Флинн был советником Трампа во время предвыборной кампании, а после вступления нового президента США в должность стал его советником по национальной безопасности. Через 24 дня после начала работы он был уволен из-за того, что соврал вице-президенту США о содержании своих разговоров с российским послом.

Расследования в отношении окружения Трампа

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