Бизнесмена Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств и незаконном обороте оружия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Марину Русакову.

По словам юриста, 30 октября Басманный суд заочно арестовал бизнесмена. Она назвала это решение «незаконным» и сообщила, что обжалует его в Мосгорсуде. «Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — заявила Марина Русакова.

Сам Исмаилов в комментарии РБК назвал обвинения в свой адрес «глупостями».

Никаких подробностей о преступлениях, в которых обвиняют Исмаилова, «Интерфакс» не приводит. По информации телеграм-канала Mash, речь идет об убийстве двух бизнесменов в 2016 году.

Вероятно, имеется в виду гибель предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева — по этому делу был арестован брат бизнесмена Рафик Исмаилов. В сентябре 2017 года у Тельмана Исмаилова прошли обыски по 12 адресам, и источник «Интерфакса» говорил, что они связаны с убийством Савкина и Брилева.

Русакова подтвердила РБК, что речь идет об этом деле. По ее словам, предполагаемый соучастник преступления Мехман Керимов «пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова».