Торговый центр Тельмана Исмаилова в Лас-Вегасе арестовали по иску Банка Москвы

Американские правоохранительные органы наложили арест на торговый центр Craig Valley Plaza, принадлежащий бывшему владельцу Черкизовского рынка и основателю группы АСТ бизнесмену Тельману Исмаилову, пишет «Коммерсант».

Имущество Исмаилова было арестовано по иску Банка Москвы. В 2012–2014 года Исмаилов и его офшорная компания Vesto Trading Limited выступали поручителями по кредитам, выданным компаниям из группы АСТ.

Компании получили кредиты на общую сумму более 230 миллионов долларов, но затем отказались выплачивать по ним проценты. Задолженность Исмаилова перед Банком Москвы, по состоянию на июнь 2017 года, оценивается в 19 миллиардов рублей (с учетом процентов и пени за кредиты).