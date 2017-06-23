Торговый центр Тельмана Исмаилова в Лас-Вегасе арестовали по иску Банка Москвы
Американские правоохранительные органы наложили арест на торговый центр Craig Valley Plaza, принадлежащий бывшему владельцу Черкизовского рынка и основателю группы АСТ бизнесмену Тельману Исмаилову, пишет «Коммерсант».
Имущество Исмаилова было арестовано по иску Банка Москвы. В 2012–2014 года Исмаилов и его офшорная компания Vesto Trading Limited выступали поручителями по кредитам, выданным компаниям из группы АСТ.
Компании получили кредиты на общую сумму более 230 миллионов долларов, но затем отказались выплачивать по ним проценты. Задолженность Исмаилова перед Банком Москвы, по состоянию на июнь 2017 года, оценивается в 19 миллиардов рублей (с учетом процентов и пени за кредиты).
О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению правосудия Республики Кипр. 22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей господину Исмаилову.