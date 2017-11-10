В российских вузах сократят учебный год, чтобы освободить общежития для Росгвардии к ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде и Самаре вузы сокращают учебный год, чтобы студенты могли досрочно освободить общежития весной 2018 года. В их комнаты на время чемпионата мира по футболу заселят полицейских и бойцов Росгвардии.

Об «уплотнении» учебных программ рассказали в Нижегородской государственной медицинской академии и в Самарском государственном университете путей и сообщения (СамГУПС). Причем, по словам проректора СамГУПС по учебной работе Максима Гаранина, обучение завершат к 1 мая, но очередная сессия у студентов состоится в августе.

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского под нужды Росгвардии отдадут одно из восьми общежитий, но график занятий менять не будут: студентов отправят в другие общежития или к родственникам. Нижегородский государственный технический университет выселит на время ЧМ-2018 более 2 тысяч студентов.

Решение о выселении студентов для размещения сотрудников правоохранительных органов на время чемпионата было принято в мае 2017 года. Это следует из ответа министерства образования Свердловской области на запрос регионального депутата Александра Ивачева. В документе указано, что общежития передадут полиции и Росгвардии с 14 мая по 28 июля 2018 года.

В общей сложности, как рассказали в Российском студенческом союзе (РСС), под выселение попадут студенты вузов как минимум в четырех городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске. Союз обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не выселять студентов и не менять сроки обучения. «Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», — заметил глава РСС Василий Михайлов.

Минобрнауки на запрос «Коммерсанта» ответило, что при пересмотре графиков обучения соблюдены все требования закона.