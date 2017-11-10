Россия введет ограничения против соцсетей в ответ на регистрацию RT как иностранного агента в США

ТАСС
10:28, 10 ноября 2017
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Обновление. Глава комиссии по разработке нового законопроекта, вице-спикер Петр Толстой пояснил, что на соцсети не будет распространяться положение о статусе иностранного агента. «Ограничения касаются контента, а не канала распространения», — добавил он.

Российские ответные меры после регистрации госканала RT (Russia Today) в качестве иностранного агента в США будут распространяться в том числе на социальные сети. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в свою очередь, заметил в беседе с «Интерфаксом», что российский закон об иностранных агентах расширят, добавив в него пункт о средствах массовой информации.

Каким образом будут дополнены положения действующего закона, не уточняется, но спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что примут поправки в кратчайшие сроки — в течение недели.

Ранее Russia Today объявил, что намерен выполнить требование Минюста США и до 13 ноября встать на учет в качестве иностранного агента. Американский закон разработан прежде всего на иностранные лоббистские организации, но по нему также зарегистрирован ряд СМИ.
В России закон об иностранных агентах действует с 2012 года. По нему в Минюсте должны вставать на учет все некоммерческие организации, которые одновременно финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. После регистрации такие организации должны предоставлять регулярную отчетность.

Российский ответ на ограничение работы RT

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