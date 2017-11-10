Россия введет ограничения против соцсетей в ответ на регистрацию RT как иностранного агента в США

Обновление. Глава комиссии по разработке нового законопроекта, вице-спикер Петр Толстой пояснил, что на соцсети не будет распространяться положение о статусе иностранного агента. «Ограничения касаются контента, а не канала распространения», — добавил он.

Российские ответные меры после регистрации госканала RT (Russia Today) в качестве иностранного агента в США будут распространяться в том числе на социальные сети. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в свою очередь, заметил в беседе с «Интерфаксом», что российский закон об иностранных агентах расширят, добавив в него пункт о средствах массовой информации.

Каким образом будут дополнены положения действующего закона, не уточняется, но спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что примут поправки в кратчайшие сроки — в течение недели.