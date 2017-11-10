Прокуратура Лос-Анджелеса создала подразделение для расследования сексуальных домогательств в Голливуде

Прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси объявила о создании подразделения для работы над делами о сексуальных домогательствах в Голливуде.

В группу войдут опытные прокуроры, ранее работавшие над преступлениями сексуального характера. Они должны будут обеспечить «единый подход» к этим делам, «соответствующий стандартам уголовного преследования».

Как пишет The Los Angeles Times, сейчас полицейские Лос-Анджелеса и Беверли-Хиллс расследуют обвинения против продюсера Харви Вайнштейна, режиссера Джеймса Тобака и актера Эда Вествика.

При этом число обращений других работников кинобизнеса за эту неделю выросло, пишет издание. В частности, актер и бывший футболист Терри Крюс («Бруклин 9-9») пожаловался в полицию на домогательства со стороны неназванного голливудского агента.