Президент Филиппин рассказал, что в юности убил человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в 16 лет зарезал человека. Это произошло во время его выступления перед филиппинской общиной во вьетнамском городе Дананг, где проходит саммит АТЭС.

«В 16 лет я уже убил человека», — сказал Дутерте.

Представитель президента заявил, что тот сказал это «в шутку».

Ранее Дутерте уже делал похожие признания. Во время президентской кампании он рассказал, что был исключен из колледжа за то, что ранил выстрелом оскорблявшего его студента. В 2015 году филиппинская версия журнала Esquire цитировала слова Дутерте о том, что он, «возможно», в 17 лет зарезал человека. В Дананге филиппинский лидер мог описать тот же инцидент, предполагает AFP.

Помощники Дутерте неоднократно советовали журналистам не верить всему, что говорит филиппинский лидер, поскольку, он «часто шутит или преувеличивает», пишет AFP.