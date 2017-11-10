Полковник Захарченко заявил, что накопил с зарплаты девять миллиардов рублей

РИА Новости
12:03, 10 ноября 2017
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Обвиняемый в коррупции бывший сотрудник МВД полковник Дмитрий Захарченко заявил, что накопил с зарплаты девять миллиардов рублей, которые нашли у его семьи при обысках. Слова полковника процитировал прокурор на суде по иску о конфискации имущества Захарченко.

По мнению прокуратуры, за один день Захарченко в результате незаконных операций мог «извлечь сумму» свыше 23 миллионов рублей. Это почти вдвое больше легального дохода полковника за 2001–2016 годы — 12 миллионов рублей.

Мать и сестра Захарченко помогали ему скрывать полученный незаконным путем доход, заявил прокурор. У матери полковника было найдено 16 миллионов долларов, у сестры — более 120 миллионов долларов. Обе женщины «являются педагогическими работниками, их заработок несоразмерен полученному имуществу», отметил прокурор. По его словам, мать и сестра Захарченко заявляют, что деньги им подкинули.

«120 миллионов долларов — ничего себе подкинули!» — заметил прокурор.

РИА Новости
Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Ему инкриминируют четыре эпизода получения взяток, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) занимается выявлением и раскрытием преступлений в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции.

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