Генпрокуратура потребовала изъять у полковника Захарченко и его родственников 13 квартир

Генпрокуратура просит изъять в пользу государства 13 квартир, находящихся в собственности у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, и членов его семьи, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Две из этих квартир, по данным собеседника агентства, фактически использовались как денежные хранилища. В ходе обысков в этих квартирах были обнаружены наличные в разных валютах на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Также наличные — более 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро — были найдены в машине Захарченко, а около 93 тысяч рублей — в служебном кабинете.

Все найденные у Захарченко и его родственников деньги Генпрокуратура также просит конфисковать. Кроме того, в пользу государства предлагается изъять четыре автомобиля — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid — и полукилограммовый слиток золота.

По данным источника ТАСС, речь, в том числе, идет об имуществе, собственниками которого числятся малолетний сын и отец Захарченко, а также сожительницы бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России.