Генпрокуратура потребовала изъять у полковника Захарченко и его родственников 13 квартир

ТАСС
10:46, 3 ноября 2017
Требует подтверждения

Генпрокуратура просит изъять в пользу государства 13 квартир, находящихся в собственности у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, и членов его семьи, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Две из этих квартир, по данным собеседника агентства, фактически использовались как денежные хранилища. В ходе обысков в этих квартирах были обнаружены наличные в разных валютах на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Также наличные — более 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро — были найдены в машине Захарченко, а около 93 тысяч рублей — в служебном кабинете.

Все найденные у Захарченко и его родственников деньги Генпрокуратура также просит конфисковать. Кроме того, в пользу государства предлагается изъять четыре автомобиля — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid — и полукилограммовый слиток золота.

По данным источника ТАСС, речь, в том числе, идет об имуществе, собственниками которого числятся малолетний сын и отец Захарченко, а также сожительницы бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России.

«Сам Захарченко, служивший в МВД, его сожительницы и родственники, не имеют документов, подтверждающие законные источники дохода», — отметили в правоохранительных органах.

ТАСС
Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был арестован в начале сентября 2016 года. Захарченко обвинили в получении взятки в 7 миллионов рублей.
После ареста сообщалось, что наличные на общую сумму около 9 миллиардов рублей были найдены в квартире, принадлежавшей сестре Захарченко. По одной из версий, обнаруженные средства были выведены из Нота-банка, лишившегося лицензии в ноябре 2015 года.
В апреле 2017 года по подозрению в пособничестве в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» был арестован отец Дмитрия Захарченко — Виктор Захарченко. У Захарченко-старшего, как сообщалось на одном из заседаний суда, были арестованы счета, на которых находилось около 1 миллиона рублей, три квартиры в Москве, четыре машиноместа, дом и нежилой участок в Ростовской области. Стоимость недвижимости адвокаты Захарченко оценивали в 400 миллионов рублей.
Источники «Росбалта» также сообщили, что при обыске были обнаружены документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. На этих счетах, по данным агентства, находится около 300 миллионов евро.

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