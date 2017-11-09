В Коми совершил аварийную посадку вертолет с 10 людьми на борту

Обновление. РИА Новости сообщает со ссылкой на неназванный источник, что вертолет приземлился в 10 километрах от населенного пункта Кедва, после чего экипаж вышел на связь. По данным «Интерфакса», все находившиеся на борту люди выжили.

В республике Коми пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 10 человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Перед потерей связи экипаж вертолет сообщил, что собирается совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Источник «Интерфакса» сообщил, что вертолет принадлежит авиакомпании «Скол», однако в компании опровергли эту информацию.

Ми-8 находился рядом с населенным пунктом Кедва примерно в 70 километрах от Ухты.