Прокуратура опровергла сообщения об аварии Ми-8 в Коми. Про отказ двигателя диспетчерам сообщили пранкеры
Транспортная прокуратура опровергла сообщения об аварийной посадке вертолета Ми-8 в республике Коми.
«В сообщении говорилось о вертолете, который принадлежит авиакомпании „Скол“. Но по сведениям диспетчерской службы, указанный борт находится в аэропорту Красноярска», — сообщили в прокуратуре агентству «Интерфакс».
Неназванный источник агентства возложил ответственность за распространение недостоверной информации на пранкеров, которые «вклинились в эфир диспетчеров на специальных частотах и от лица экипажа вертолета Ми-8 сообщили о чрезвычайной ситуации».
Российские информагентства ранее сообщили, что экипаж вертолета Ми-8, на борту которого якобы находились 10 человек, уведомил диспетчеров об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку. Затем появилась информация о том, что вертолет приземлился, а все находившиеся на борту люди выжили.