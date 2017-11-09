Прокуратура опровергла сообщения об аварии Ми-8 в Коми. Про отказ двигателя диспетчерам сообщили пранкеры

Интерфакс
14:58, 9 ноября 2017
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Транспортная прокуратура опровергла сообщения об аварийной посадке вертолета Ми-8 в республике Коми.

«В сообщении говорилось о вертолете, который принадлежит авиакомпании „Скол“. Но по сведениям диспетчерской службы, указанный борт находится в аэропорту Красноярска», — сообщили в прокуратуре агентству «Интерфакс».

Неназванный источник агентства возложил ответственность за распространение недостоверной информации на пранкеров, которые «вклинились в эфир диспетчеров на специальных частотах и от лица экипажа вертолета Ми-8 сообщили о чрезвычайной ситуации».

Российские информагентства ранее сообщили, что экипаж вертолета Ми-8, на борту которого якобы находились 10 человек, уведомил диспетчеров об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку. Затем появилась информация о том, что вертолет приземлился, а все находившиеся на борту люди выжили.
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