При пожаре в здании СВР в Москве погибли три человека

В результате пожара, произошедшего 8 ноября на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) в Москве, погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, погибли три человека, спасены семь человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Официальные представители СВР и МЧС сообщения о погибших пока не прокомментировали.