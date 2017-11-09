Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признал вину в хищении при строительстве стадиона «Зенита»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян согласился на сотрудничество со следствием и признал вину в деле о хищении 50 миллионов рублей при установке видеотабло на новом стадионе «Зенита».

По информации «Фонтанки», соответствующее заявление Оганесян написал еще 11 октября 2017 года, хотя в суде о нем объявили только 8 ноября. В этот же день Следственный комитет рассказал, что скоро дело Оганесяна будет передано в суд. Ожидается, что рассмотрение дела начнется в январе 2018 года после ознакомления обвиняемого с материалами.

Помимо этого дела СК также заподозрил Оганесяна в получении взятки 20 миллионов рублей, но с момента начала производства в мае 2017 года обвинения бывшему вице-губернатору так и не были предъявлены. Как предполагает «Фонтанка», сделка со следствием по первому делу могла быть подписана в расчете на смягчение обвинения во взятке.