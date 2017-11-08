Прокуратура попросила три года колонии для женщины, сбившей ребенка в Балашихе
Прокуратура просит приговорить Ольгу Алисову, обвиняемую в ДТП, в результате которого в Балашихе погиб шестилетний мальчик, к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Вина Алисовой в ходе судебного разбирательства полностью нашла свое подтверждение. Она неправильно оценила обстановку, во время трагедии разговаривала по телефону, нарушила скоростной режим и перевела опасную ситуацию в аварийную», — сообщила представитель обвинения в ходе прений сторон в Железнодорожном суде Балашихи.
Алисова ранее свою вину признала лишь частично. «Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай. Я не могла его видеть», — заявила она.
23 апреля 2017 года в подмосковном Железнодорожном (входит в город Балашиха) во дворе дома был сбит насмерть шестилетний мальчик.
Широкий резонанс дело получило после того, как стало известно, что в результатах судмедэкспертизы говорится, что шестилетний мальчик находился в состоянии сильного опьянения. В его крови якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
В октября Следственный комитет РФ объявил, что экспертиза крови погибшего мальчика была проведена с нарушениями — эксперт Михаил Клейменов загрязнил образец крови «спиртообразующей микрофлорой». В отношении Клейменова возбуждено дело о халатности. Повторная экспертиза следов алкоголя в крови шестилетнего ребенка не обнаружила.