Прокуратура попросила три года колонии для женщины, сбившей ребенка в Балашихе

Прокуратура просит приговорить Ольгу Алисову, обвиняемую в ДТП, в результате которого в Балашихе погиб шестилетний мальчик, к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Вина Алисовой в ходе судебного разбирательства полностью нашла свое подтверждение. Она неправильно оценила обстановку, во время трагедии разговаривала по телефону, нарушила скоростной режим и перевела опасную ситуацию в аварийную», — сообщила представитель обвинения в ходе прений сторон в Железнодорожном суде Балашихи.

Алисова ранее свою вину признала лишь частично. «Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай. Я не могла его видеть», — заявила она.