C мемориала погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове начали красть деревья
На мемориале погибшим в авиакатастрофе над Синаем, который был открыт в Ленинградской области 31 октября 2017 года, были выкопаны несколько деревьев. Об этом сообщила один из авторов проекта памятника Светлана Данилова.
Похищены были в том числе несколько двухметровых елей, которые символизируют погибших в авиакатастрофе детей, рассказала она.
Злоумышленники выкапывают растения по ночам. По данным на 8 ноября, были украдены «несколько карликовых сосен и крупных елей». Данилова заявила «Комсомольской правде», что «с каждым днем этот процесс набирает обороты».
Вандалы разворовали деревья с мемориала «Сад памяти» на Румболовой горе: https://t.co/U8ebvV9q9n— 78 | НОВОСТИ (@good78news) November 8, 2017
Памятник никак не охраняется и система видеонаблюдения там не установлена. pic.twitter.com/ilMM75H4jR