C мемориала погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове начали красть деревья

На мемориале погибшим в авиакатастрофе над Синаем, который был открыт в Ленинградской области 31 октября 2017 года, были выкопаны несколько деревьев. Об этом сообщила один из авторов проекта памятника Светлана Данилова.

Похищены были в том числе несколько двухметровых елей, которые символизируют погибших в авиакатастрофе детей, рассказала она.

Злоумышленники выкапывают растения по ночам. По данным на 8 ноября, были украдены «несколько карликовых сосен и крупных елей». Данилова заявила «Комсомольской правде», что «с каждым днем этот процесс набирает обороты».