C мемориала погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове начали красть деревья

78.ru
20:57, 8 ноября 2017
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На мемориале погибшим в авиакатастрофе над Синаем, который был открыт в Ленинградской области 31 октября 2017 года, были выкопаны несколько деревьев. Об этом сообщила один из авторов проекта памятника Светлана Данилова.

Похищены были в том числе несколько двухметровых елей, которые символизируют погибших в авиакатастрофе детей, рассказала она.

Злоумышленники выкапывают растения по ночам. По данным на 8 ноября, были украдены «несколько карликовых сосен и крупных елей». Данилова заявила «Комсомольской правде», что «с каждым днем этот процесс набирает обороты».

Мемориал «Сад памяти» был открыт на Румболовой горе во Всеволожске в Ленинградской области 31 октября — во вторую годовщину крушения на Синайском полуострове российского самолета, летевшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха.
Рядом с мемориалом была высажена «Роща памяти» из 128 красных кленов и 25 елей. Клены, по замыслу авторов проекта, символизируют погибшие в результате катастрофы семьи, а ели — погибших детей.  
Авиакатастрофа на Синайском полуострове произошла 31 октября 2015 года. В результате погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Причиной крушения стал взрыв; ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

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