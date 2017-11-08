«Матч ТВ» опубликовал анонимные рассказы спортсменов про «коктейль» с допингом

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал на своем сайте анонимные свидетельства российских спортсменов про «коктейль Родченкова» — запрещенные препараты, которые, по собственным утверждениям, давал спортсменам бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В статье, которую написал журналист и конькобежец Сергей Лисин, отбывший дисквалификацию за допинг в 2012–2014 годах, приведены слова спортсмена, спортсменки и спортивного менеджера, которые сталкивались с «коктейлем Родченкова».

В публикации их имена заменены на вымышленные. В каких видах спорта выступают собеседники «Матч ТВ» и в какие годы они сталкивались с «коктейлем Родченкова», в статье не уточняется.

«Коктейль», как говорится в статье, представлял собой таблетки в трех банках, которые отличались крышками разных цветов. Спортсменам банки выдавали без этикеток.

«За производство отвечал человек, известный как „Витя-Джинтропин“, который держал тогда почти весь рынок стероидов в России. Родченков ничего производить не мог, он был автором концепции, идеи, а продукт делали другие люди», — рассказал спортивный менеджер.

По словам одного из спортсменов, таблетки требовалось принимать поочередно, подбирая индивидуально дозировки. Он подтвердил, что «коктейль» надо было рассасывать с «небольшой порцией алкоголя».

Спортсменка, получившая препараты «бесплатно, с инструкциями, как принимать», рассказала, что решила не принимать «коктейль». «Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила», — цитирует ее «Матч ТВ».

Автор статьи Сергей Лисин пишет, что «коктейль», по его мнению, нельзя было применять без риска сдать положительную пробу, поэтому спортсмены могли принимать его только в России и в перерывах между заграничными выездами, «обеспечивая себе с его помощью лучшие восстановление, тренировочный процесс и самочувствие».

По словам Лисина, спортсмены принимали допинг из-за неких «мошенников», а также «анархии, раздолбайства и человеческого фактора» в российском спорте. Ранее в интервью «Матч ТВ» Лисин говорил: «Это не система, это коррупционная схема отдельных людей».