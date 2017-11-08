Глава «Руси сидящей» Ольга Романова рассказала об отъезде из России после «доноса» замглавы ФСИН

Ольга Романова
22:00, 7 ноября 2017
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Глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в фейсбуке, что уехала из России после обысков, которые прошли в офисе организации в июне 2017 года. По ее словам, обыски были связаны с «доносом» замглавы ФСИН Анатолия Рудого, который обвинил организацию в «хищении бюджетных средств в особо крупном размере».

Как следует из слов Романовой, ситуация связана с проектом по повышению финансовой грамотности заключенных, которые «Русь сидящая» осуществляла по контракту со Всемирным банком. В рамках проекта были прочитаны «почти сотня лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам [уголовно-исполнительной системы]».

«С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, фото были обязательны. Я к чему так подробно? А к тому, что Рудый А.А. из ФСИН написал на меня донос, что денежки мы свистнули, а лекций не читали», — написала Романова.

По ее словам, «Русь сидящая» сумела через суд доказать, что контракт был выполнен, после чего подала претензию во ФСИН, и, не получив ответа, направила иск в суд. «Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало», — написала Романова.

«Все лето я прожила во Франции и в Италии, скитаясь по любезным своим друзьям, за что им отдельное спасибо. <…> К концу моего предельного срока пребывания в ЕС мне поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов. И, конечно, я его приняла и с 1 сентября переехала в Германию. В „Руси Сидящей“ <…> я написала заявление об отпуске за свой счет», — сообщила Ольга Романова.

Ольга Романова
Проект «Русь сидящая», основанный Ольгой Романовой, оказывает помощь заключенным и их семьям. Финансируется «Русь сидящая» в основном за счет добровольных пожертвований, а также, по словам Романовой, за счет «работы по контрактам» — к примеру, сотрудничества со Всемирным банком или разработки предложений по реформе ФСИН для Центра стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин.

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