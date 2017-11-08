Глава «Руси сидящей» Ольга Романова рассказала об отъезде из России после «доноса» замглавы ФСИН

Глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в фейсбуке, что уехала из России после обысков, которые прошли в офисе организации в июне 2017 года. По ее словам, обыски были связаны с «доносом» замглавы ФСИН Анатолия Рудого, который обвинил организацию в «хищении бюджетных средств в особо крупном размере».

Как следует из слов Романовой, ситуация связана с проектом по повышению финансовой грамотности заключенных, которые «Русь сидящая» осуществляла по контракту со Всемирным банком. В рамках проекта были прочитаны «почти сотня лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам [уголовно-исполнительной системы]».

«С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, фото были обязательны. Я к чему так подробно? А к тому, что Рудый А.А. из ФСИН написал на меня донос, что денежки мы свистнули, а лекций не читали», — написала Романова.

По ее словам, «Русь сидящая» сумела через суд доказать, что контракт был выполнен, после чего подала претензию во ФСИН, и, не получив ответа, направила иск в суд. «Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало», — написала Романова.