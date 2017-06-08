Офис организации «Русь сидящая» обыскали в рамках проверки о растрате бюджетных средств. Которых у нее нет

Новая газета
11:28, 8 июня 2017
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Обыск в офисе организации «Русь сидящая» провели в рамках доследственной проверки о растрате бюджетных средств. Об этом сообщила директор организации Ольга Романова. Она отметила, что никаких денег из бюджета «Русь сидящая» не получает: она существует исключительно на добровольные пожертвования.

Романова связала обыск с тем, что «Русь сидящая» разрабатывает концепцию реформы ФСИН.

Обыск начался около 10 часов утра, к двум часам дня он закончился. Романова сообщила «Медиазоне», что в обыске участвовали шесть человек. По словам Романовой, следователи вели себя корректно и «даже на кофе не остались».

Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров ранее сообщил РБК, что обыск проводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями.

В ходе обысков были изъяты копии бумажных материалов. Сотрудников правоохранительных органов интересовала только финансовая составляющая деятельности организации. В «Руси сидящей» изъятие копий финансовых документов не считают проблемой, так как счета и бюджет фонда прозрачны.

Новая газета
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