Второй участник ДТП с пятью погибшими в Харькове стал подозреваемым

Второй участник ДТП в Харькове, водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов начал движение на желтый сигнал светофора, что, по мнению полиции, стало одной из причин аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Харьковской области Александра Умникова.

Дронову присвоен статус подозреваемого по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее обвинение по этой же статье предъявили другой участнице ДТП, водителю Lexus RX Елене Зайцевой.

7 ноября следователи намерены ходатайствовать об избрании Дронову меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.