Второй участник ДТП с пятью погибшими в Харькове стал подозреваемым

УНН
15:26, 7 ноября 2017
Надежный источник

Второй участник ДТП в Харькове, водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов начал движение на желтый сигнал светофора, что, по мнению полиции, стало одной из причин аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Харьковской области Александра Умникова.

Дронову присвоен статус подозреваемого по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее обвинение по этой же статье предъявили другой участнице ДТП, водителю Lexus RX Елене Зайцевой.

7 ноября следователи намерены ходатайствовать об избрании Дронову меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

18 октября в Харькове на пересечении улиц Сумской и Мечникова автомобиль Lexus RX, проехавший на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего его отбросило на тротуар. В результате ДТП пять человек погибли, еще шестеро получили травмы.
За рулем «Лексуса» находилась 20-летняя Елена Зайцева, студентка Харьковского национального университета. Отчим Зайцевой — местный бизнесмен Василий Зайцев, ее сводный брат — бывший зампрокурора Черкасской области Дмитрий Зайцев. Водитель «Лексуса» находится под стражей.
Второй участник ДТП Геннадий Дронов 24 октября был взят под охрану в одной из больниц Харькова, куда попал в результате аварии. Он до сих пор находится на стационарном лечении. С ним проводятся следственные действия. Как сообщал УНН, ранее Дронов заявил, что двигался на зеленый сигнал светофора.

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