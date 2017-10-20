В Харькове студентка на «Лексусе» сбила насмерть пять человек. Главное

Вечером 18 октября в центре Харькова Lexus RX350 выехал на тротуар и сбил людей. Внедорожник пытался проехать перекресток на площади Конституции на желтый сигнал светофора и двигался, как предполагается, со скоростью не менее 100 километров в час. В этот момент машины на расположенном перпендикулярно Бурсацком спуске начали движение. Lexus врезался в Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар, где на пешеходном переходе ждали зеленого сигнала люди.

Момент столкновения с Volkswagen (внедорожник черного цвета по центру) Newsroom Kharkov

В аварии погибли пять человек: четыре женщины и мужчина в возрасте от 19 до 46 лет. Среди погибших мать и дочь — Алла и Анастасия Сокол из поселка Солоницевка. Травмы разной степени тяжести получили еще шесть человек. Одна из пострадавших — беременная женщина. О травмах тех, кто находился в машине, ничего не сообщается.

Внимание. На видео показана гибель людей.

Харьков, смертельное ДТП ВИДЕО Oboz. TV

За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка Елена Зайцева. Автомобиль оформлен на ее приемного отца Василия Зайцева — президента «Группы-Тайфун» и гендиректора «Укрэнергочермета». При этом сводным братом предполагаемой виновнице ДТП приходится Дмитрий Зайцев — бывший зампрокурора Черкасской области, который был уволен в рамках люстрации и сейчас, как предполагается, скрывается от следствия в Москве. По данным издания «Страна.ua», Зайцева была в машине не одна, на пассажирском сиденье находилась ее подруга Марина Ковалева. В соцсетях сразу начали говорить о том, что влиятельные родственники помогут Зайцевой уйти от наказания.

На суде по мере пресечения Зайцева предложила помочь семьям погибших. «Погибшие люди — самое главное, что меня беспокоит», — сказала она. Обвинение попросило поместить ее в СИЗО, указав, что в моче Зайцевой нашли следы опиатов (количество не указано). Адвокаты возразили, что пока нет результатов анализов крови, и попросили отпустить подзащитную под домашний арест. Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Зайцева участвовала в уличных гонках, на суде прокурор об этом ничего не сказал. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже назвал ее виновной в аварии.

Обновление. Суд арестовал Зайцеву на два месяца.