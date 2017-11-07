Колокольцев заявил о предотвращении теракта с использованием грузовика на севере Москвы
Сотрудники МВД задержали в Химках уроженца Киргизии, который готовил теракт в Москве. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
По словам министра, задержанный планировал совершить теракт с использованием «КамАЗа» возле одной из станций метро на севере Москвы. На какую дату была намечена атака, Колокольцев не уточнил. Сейчас по данному факту ведется следствие.
Параллельно с подготовкой теракта задержанный занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство», добавил министр внутренних дел.
В 2016–2017 годах атаки с использованием автомобилей стали одной из самых распространенных тактик террористов.
Последний подобный теракт произошел в Нью-Йорке 31 октября. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на пикапе выехал на велодорожку на Манхэттене и начал сбивать людей. В результате погибли 8 человек. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».
До этого атаки с использованием автомобилей происходили в Барселоне, Стокгольме, Лондоне, Ницце и Берлине.