Колокольцев заявил о предотвращении теракта с использованием грузовика на севере Москвы

Известия
07:41, 7 ноября 2017
Надежный источник

Сотрудники МВД задержали в Химках уроженца Киргизии, который готовил теракт в Москве. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

По словам министра, задержанный планировал совершить теракт с использованием «КамАЗа» возле одной из станций метро на севере Москвы. На какую дату была намечена атака, Колокольцев не уточнил. Сейчас по данному факту ведется следствие.

Параллельно с подготовкой теракта задержанный занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство», добавил министр внутренних дел. 

В 2016–2017 годах атаки с использованием автомобилей стали одной из самых распространенных тактик террористов.
Последний подобный теракт произошел в Нью-Йорке 31 октября. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на пикапе выехал на велодорожку на Манхэттене и начал сбивать людей. В результате погибли 8 человек. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».
До этого атаки с использованием автомобилей происходили в Барселоне, Стокгольме, Лондоне, Ницце и Берлине.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме