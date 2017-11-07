Колокольцев заявил о предотвращении теракта с использованием грузовика на севере Москвы

Сотрудники МВД задержали в Химках уроженца Киргизии, который готовил теракт в Москве. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

По словам министра, задержанный планировал совершить теракт с использованием «КамАЗа» возле одной из станций метро на севере Москвы. На какую дату была намечена атака, Колокольцев не уточнил. Сейчас по данному факту ведется следствие.

Параллельно с подготовкой теракта задержанный занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство», добавил министр внутренних дел.