AliExpress пообещала в четыре раза ускорить доставку в Россию

Китайский онлайн-магазин AliExpress решил сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. В компании планируют наладить быструю доставку за счет чартерных рейсов.

Помимо этого AliExpress хочет сама формировать посылки на своих складах, чтобы потом централизованно отправлять их в Россию. Сейчас посылки отправляют продавцы.

«Почта России», в свою очередь, заявила, что в преддверии праздничного сезона количество рейсов из Китая в Россию будет увеличено. В том числе будут задействованы собственные Ту-204 российской почтовой службы.

Гендиректор eBay в России Илья Кретов заявил, что при новой схеме стоимость товаров может вырасти, потому что сейчас большинство из них доставляются бесплатно.

Источник «Коммерсанта», знакомый с данными AliExpress, заявил, что средний срок доставки посылки в Россию сейчас составляет около месяца.