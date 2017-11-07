AliExpress пообещала в четыре раза ускорить доставку в Россию

Коммерсант
06:31, 7 ноября 2017
Надежный источник

Китайский онлайн-магазин AliExpress решил сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. В компании планируют наладить быструю доставку за счет чартерных рейсов.

Помимо этого AliExpress хочет сама формировать посылки на своих складах, чтобы потом централизованно отправлять их в Россию. Сейчас посылки отправляют продавцы.

«Почта России», в свою очередь, заявила, что в преддверии праздничного сезона количество рейсов из Китая в Россию будет увеличено. В том числе будут задействованы собственные Ту-204 российской почтовой службы.

Гендиректор eBay в России Илья Кретов заявил, что при новой схеме стоимость товаров может вырасти, потому что сейчас большинство из них доставляются бесплатно.

Источник «Коммерсанта», знакомый с данными AliExpress, заявил, что средний срок доставки посылки в Россию сейчас составляет около месяца.

В ноябре—декабре нагрузка на почтовые службы традиционно увеличивается из-за большого количества заказов перед Новым годом и Рождеством. Получатели часто жаловались на задержки при доставке посылок.
С 2012 года «Почта России» смогла в десять раз увеличить количество обработанных отправлений.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме