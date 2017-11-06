Украинский суд одобрил заочный процесс над полпредом президента России Олегом Белавенцевым

ТАСС
14:52, 6 ноября 2017
Надежный источник

Святошинский районный суд Киева разрешил провести процесс над полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Об этом 6 ноября объявил военный прокурор Руслан Кравченко.

Белавенцева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственную измену, а также в ведении агрессивной войны. Преступление, по версии следствия, было совершено в феврале—марте 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Сразу после этого Белавенцев стал полпредом в Крымском федеральном округе.

Дело против Белавенцева было направлено в суд в ноябре 2016 года, тогда же его объявили в розыск. Он также включен в санкционный список Украины, составленный в 2016 году.

Белавенцев представлял президента России в Крыму до июля 2016 года, когда отдельный Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.
С 2014 года на Украине действует закон, который позволяет проводить заочный процесс по тяжким уголовным статьям. Таким образом, в частности, ведется процесс над бывшим президентом страны Виктором Януковичем, который отказался участвовать в заседаниях по видеотрансляции.

Суд над Януковичем

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме