Украинский суд одобрил заочный процесс над полпредом президента России Олегом Белавенцевым

Святошинский районный суд Киева разрешил провести процесс над полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Об этом 6 ноября объявил военный прокурор Руслан Кравченко.

Белавенцева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственную измену, а также в ведении агрессивной войны. Преступление, по версии следствия, было совершено в феврале—марте 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Сразу после этого Белавенцев стал полпредом в Крымском федеральном округе.

Дело против Белавенцева было направлено в суд в ноябре 2016 года, тогда же его объявили в розыск. Он также включен в санкционный список Украины, составленный в 2016 году.