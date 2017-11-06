Саудовских принцев обвинили во взяточничестве, растрате и отмывании денег

Против арестованных принцев Саудовской Аравии выдвинули обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на неназванного саудовского чиновника сообщает Reuters. Официально эту информацию агентство подтвердить не смогло.

В частности, принца аль-Валида бин Талала (45-е место в мировом списке Forbes) обвинили во взяточничестве, вымогательстве и отмывании денег. Сына предыдущего короля Абдаллы принца Митеба подозревают в растрате, найме несуществующих сотрудников и влиянии на госзакупки раций и пуленепробиваемых жилетов.

Против бывшего губернатора Эр-Рияда принца Турки выдвинуты обвинения в коррупции при строительстве метрополитена. Бывшего министра финансов страны Ибрагима аль-Ассафа заподозрили в растрате при расширении мечети аль-Харам в Мекке и использовании инсайдерской информации.