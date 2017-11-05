В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев. В их числе один из богатейших людей мира

Полиция Саудовской Аравии арестовала 11 принцев, а также четырех действующих и десятки бывших министров. Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на неназванные источники.

В числе арестованных — принц аль-Валид бин Талал, один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается примерно в 17 миллиардов долларов. Как сообщает The New York Times, бин Талал является акционером Twitter, Citigroup и 21st Century Fox. Он вел бизнес с Биллом Гейтсом, Рупертом Мердоком и Майклом Блумбергом.

Принцы и министры арестованы по решению антикоррупционного комитета, недавно созданного в Саудовской Аравии. Bloomberg отмечает, что король Салман таким образом устраняет возможные препятствия для восхождения на трон его сына.

В рамках кампании сын предыдущего короля Абдаллы лишился поста главы Национальной гвардии.