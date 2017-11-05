Google News возобновил выдачу новостей агентства ФАН, которое связывают с «фабрикой троллей»

4 ноября агрегатор новостей Google News снова начал показывать материалы Федерального агентства новостей (ФАН), сообщает редакция агентства. Кроме того, в агрегаторе снова доступен архив ФАН за 2014–2017 годы.

Заметим, что разблокировка новостей ФАН произошла в праздничный день 4 ноября в 22 часа по московскому времени, когда российский офис Google Incorporated на улице Балчуг, по нашим сведениям, не работал. При этом в США в это время было 14 часов дня. Можно предположить, что указание о возвращении материалов ФАН в сервис Google News в праздничный для России День народного единства было дано из американского офиса компании.

В ночь с 26 на 27 октября сервис Google News перестал выдавать новости ФАН. Агентство назвало это «актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом». ФАН пообещало пожаловаться в суд, антимонопольную службу и «другие контролирующие органы».

3 ноября Роскомнадзор направил в Google официальное письмо с требованием разъяснить, почему Google News перестал выдавать материалы ФАН. Ведомство заявило, что «стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры».